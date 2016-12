Genova, incendio in un appartamento a Marassi: morto un uomo

Un uomo di 47 anni con disturbi mentali, Michele Pesetti, è morto a seguito di un grosso incendio divampato in un appartamento in Scalinata Montaldo, nel quartiere Marassi a Genova. Sul posto sono intervenuti tre squadre dei vigili del fuoco, il 118 e i vigili urbani. A innescare il rogo potrebbe essere stato un pentolino lasciato sul fuoco o un corto circuito in cucina.