Ingorghi a Genova in zona Foce e sulla strada sopraelevata Aldo Moro, con code di auto che si sono formate in mattinata per oltre un paio d'ore. Questo a causa del "concorsone" indetto dalle Asl liguri, alla ricerca di cento infermieri da assumere a tempo indeterminato a partire dall'autunno. Alla preselezione informatica, con test multipli automatici, si sono presentati in 10mila.