Genova, i nuovi video della Jolly Nero

13:50 - La nave e i rimorchiatori sono gialli, il calore dei motori appare in rosso: ecco uno dei video che documentano la tragedia di molo Giano a Genova, avvenuta il 7 maggio di due anni fa quando il cargo Jolly Nero speronò ed abbattè la torre di controllo del porto uccidendo nove persone. Queste immagini sono state riprese da una telecamera termica, usata per segnalare tempestivamente i principi di incendio: i periti della procura le hanno usate per valutare la potenza impiegata dai motori della nave. In un'altra immagine ecco la portacontainer che sfila lungo il canale di Calma, va veloce, spinta in retromarcia dai propri motori: circa due minuti per far scorrere la nave lunga circa 240 metri.

Jolly nero, i nuovi video di Alberto Pastanella

Il cavo del rimorchiatore dapprima è in bando, poi si tende, per aiutare la manovra. Nel fascicolo consegnato agli avvocati in attesa che venga fissata l'udienza preliminare che deciderà sul rinvio a giudizio o meno degli indagati, ci sono altri video già noti, che riprendono l' impatto - dovuto al mancato riavviamento dei motori della nave dopo che erano stati fermati per passare dalla retromarcia alla marcia avanti - e la tragedia.



Dalle carte sembrano emergere anche particolari che, se accertati, getterebbero un' ombra sconcertante sull' accaduto: un marinaio nella sua testimonianza racconterebbe infatti che a volte i membri dell' equipaggio avrebbero disatteso gli ordini di alcuni ufficiali, giudicandoli sbagliati. In quei casi, secondo la testimonianza riportata dal quotidiano il Secolo XIX, avrebbero effettuato invece le operazioni nella maniera che loro stessi giudicavano operativamente più corrette.