Genova, Grillo:"Renzi mente,a casa"

18:45 - "Faremo una mozione di sfiducia al governo Renzie perché non ha mantenuto le promesse. Queste sono persone che mentono sapendo di mentire e chi ci va di mezzo sono i poveracci". Dopo la visita alle zone alluvionate, Beppe Grillo chiede le dimissioni di Matteo Renzi accusando il premier di non essere intervenuto nonostante fosse al corrente della necessità di mettere in sicurezza Genova. E annuncia: "Ho aperto un conto corrente per gli alluvionati".