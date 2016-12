Una ragazza di 27 anni, uno dei tanti "angeli del fango" che si stanno rimboccando le maniche per aiutare Genova a tornare alla normalità dopo l'alluvione, ha avuto un malore mentre stava spalando. E' successo nel punto in cui è esondato il Bisagno. La giovane è stata intubata e trasferita in rianimazione all'ospedale Galliera.