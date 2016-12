Genova, folle corsa per un autista di bus

Si tratta di un autobus che, comunque, viaggia veloce lungo la strada a mare. Il filmato è stato acquisito dall'Amt, l'azienda del trasporto pubblico genovese che verificherà se ci siano state violazioni e la possibilità di applicare provvedimenti disciplinari. Ma quella che vediamo è solo l'ultima denuncia fatta da passeggeri di autobus che hanno colto sul fratto autisti distratti, o che guidavano mentre parlavano o inviavano messaggi al telefonino, come è accaduto in altre città in cui i passeggeri, preoccupati per la loro sicurezza, hanno filmato tutto e pubblicato le loro avvenutre sui social network.