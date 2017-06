Genova, evade dal tribunale prima del processo: catturato

E' stato arrestato in serata Bobr Bouhamne, il marocchino di 26 anni evaso mentre era in tribunale a Genova per un processo per direttissima. Il latitante è stato intercettato da uno dei due agenti delle volanti a cui era scappato. Dal momento dell'evasione era ricercato da tutte le pattuglie di polizia e carabinieri in servizio in città.