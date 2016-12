Genova, eredità milionaria di una cartomante bloccata dal pm

Emilia Carosio, cartomante di Genova conosciuta come "signora Milly", negli anni 80 ha fatto fortuna leggendo i tarocchi a clienti di ogni tipo. La donna è morta, lasciando un patrimonio da 12 milioni di euro e 9 appartamenti. L'erede designato è accusato di circonvenzione d'incapace e andrà a processo il 9 ottobre. I beni sono stati sequestrati perché, secondo l'accusa, l'uomo ha approfittato della donna.

Come riporta Il Secolo XIX, secondo l'accusa del pm Patrizia Petruzziello, l'uomo ha approfittato "dell'infermità e inferiorità fisica della scomparsa, per costringerla a redigere un testamento in cui lo nominava erede universale".