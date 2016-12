Genova, due bidelle in malattia e una in sciopero: restano a casa 150 alunni

All'appello mancano... le bidelle: la scuola resta chiusa. E nel braccio di ferro tra Comune e Direzione scolastica di Castiglione Chiavarese, in provincia di Genova, quest'ultima ha finora avuto la meglio, lasciando a casa circa 150 alunni della materna ed elementare. L'istituto, infatti, è chiuso per l'assenza in contemporanea delle tre bidelle: due sono in malattia, una in sciopero. Il sindaco minaccia esposti per interruzione di pubblico servizio: la direzione non ha provveduto alla sostituzione delle operatrici assenti. "È un fatto gravissimo - ha dichiarato il primo cittadino Giovanni Colorado a Il Secolo XIX -. Ogni anno spendiamo 150.000 euro per tenere aperto il plesso scolastico".