11:25 - Dopo l'alluvione di giovedì notte, il sindaco di Genova polemizza per la mancata allerta ricevuta dal Comune. "C'è un sistema di protezione civile di cui fa parte anche il Comune in cui spetta al Comune di mettere in atto le procedure previste dai diversi livelli di allerta - dice -. Il Comune ieri ha allertato presidi e scuole e ha monitorato il territorio e oggi ha chiuso le scuole nonostante non ci sia ancora allerta".