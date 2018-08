Genova, Di Maio: "Sarà Autostrade a ricostruire il Ponte Morandi"

"Questo è il minimo: ricostruiranno loro il ponte". Così il vicepremier Luigi Di Maio ha risposto alla domanda se sarà Autostrade a ricostruire il Ponte Morandi crollato a Genova, aggiungendo "chi rompe paga e i cocci sono suoi". "Come Stato cominceremo a mettere in sicurezza i viadotti perché se chi lo deve fare non lo fa lo dobbiamo fare noi", ha aggiunto.