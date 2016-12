Genova,detenuto appicca rogo:grave

Un detenuto marocchino nel carcere di Marassi a Genova si è cosparso d'olio e ha appiccato il fuoco a un materasso della cella per tentare di uccidersi. Ne è scaturito un incendio in cui sono rimasti intossicati tre agenti penitenziari accorsi in suo aiuto. Il detenuto è stato trasportato nel centro grandi ustionati del Villa Scassi di Sampierdarena: le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita.