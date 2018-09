Genova, crollo del ponte Morandi: venti persone indagate, anche Autostrade

"Non faremo sconti a un concessionario dopo una simile tragedia", ha affermato il premier Giuseppe Conte. "Non posso dire oggi che si va verso la nazionalizzazione. A noi interessa tutelare a pieno il patrimonio dello Stato e avere massime garanzie di tutela dell'incolumità dei cittadini. Se questo avverrà attraverso la nazionalizzazione o una nuova gara con condizioni contrattuali diverse lo vedremo".



Toti: "Spero tempi brevi per il decreto Genova" - Intanto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha invocato "tempi brevi" per l'attuazione del "decreto Genova". "Ho sentito autorevoli esponenti di governo parlare di giorni e non di settimane, mi auguro che sia così", ha dichiarato il governatore.



Sms sul rischio tiranti pochi giorni prima del crollo - Pochi giorni prima del crollo, i tecnici di Autostrade in alcuni sms e chat parlavano della "criticità" della struttura, in particolare della "preoccupazione per la tenuta degli stralli". E' quanto emerge da alcune conversazioni salvate nei cellulari sequestrati dalla Procura. I messaggi risalgono a prima del 14 agosto, giorno della tragedia, e sono parte di conversazioni tra ingegneri che i pm stanno cercando di contestualizzare per capire se si riferiscono ai tiranti poi coinvolti nel crollo e, dunque, se Autostrade fosse consapevole dell'effettiva situazione di rischio del ponte. Il cedimento di un tirante è considerata in particolare, anche grazie ad alcune testimonianze, la causa pià probabile del crollo del ponte.



Il documento inedito - Intanto in un video inedito reperito dalla trasmissione di Rete4 "Quartogrado" si vede a occhio nudo una crepa orizzontale su un pilastro: il collasso del viadotto iniziò da qui?