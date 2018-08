Crolla ponte sull'autostrada A10 a Genova: almeno 22 morti e 13 feriti gravi

"Mi dispiace tantissimo, mi dispiace da cittadino italiano, constatare come sulla manutenzione ordinaria in Italia non si sia fatto a sufficienza e questi fatti ne sono purtroppo la testimonianza". Lo ha dichiarato Danilo Toninelli. "Sono tragedie che non devono capitare in un Paese civile come l'Italia - ha aggiunto il ministro dei Trasporti - La manutenzione viene prima di ogni cosa. Chi sarà identificato come responsabile deve pagare fino all'ultimo. Ora è totalmente prematuro dirlo".