Genova, crolla un ascensore pubblico: donna grave, ferita la figlia

Un ascensore , che stava trasportando una donna con la figlia di tre anni , è crollato. La donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova . La bimba, che non sarebbe grave, è stata trasferita all'ospedale pediatrico Gaslini. L'incidente è avvenuto a Pegli, in via Rizzo. A causare la caduta dell'ascensore, secondo i primi accertamenti, sarebbe stata la rottura di un cavo .

Un "volo" di 30 metri - L'ascensore appartiene a un consorzio condominiale e collega via Rizzo bassa a via Rizzo alta (civico 122). Il mezzo è esterno, a vetri, e procede in posizione obliqua. Stando a quanto ricostruito, quando si è rotto il cavo l'ascensore era quasi arrivato nella parte alta ed è precipitato per circa 30 metri.



Indagini per stabilire eventuali responsabilità - Le indagini mirano a capire se siano state fatte la manutenzione obbligatoria semestrale e la revisione e se non vi siano responsabilità dato che già nella mattinata di domenica erano stati rilevati dei problemi, ma nessuno aveva provveduto a bloccare l'uso dell'ascensore.