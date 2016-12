Genova, crolla chiostro clochard

11:22 - Allarme a Genova, dopo il crollo in nottata del chiostro annesso alla chiesa di san Bartolomeo di Certosa, nella Valpolcevera. Il chiostro era utilizzato da alcuni clochard come ricovero notturno. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato il cedimento della struttura. Sul posto stanno operando i mezzi dei vigili del fuoco e di Genova Soccorso per verificare che sotto le macerie non ci siano persone sorprese dal crollo.