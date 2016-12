Genova, corse in moto come nel film "Fast and Furious"

Gare due contro due, in sella a moto o scooter, in pieno stile "Fast and Furious". Correvano per le vie di Sestri Ponente a velocità impressionante, senza rallentare. E gli abitanti della zona avevano iniziato ad avere paura. Così, gli agenti del commissariato di polizia hanno dato il via alla caccia ai centauri. E ora, nonostante le targhe assenti o coperte, ritengono di averne identificati due che, però, negano il proprio coinvolgimento. Rischiano una multa fino a 20mila euro e il sequestro dei mezzi.