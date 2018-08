Genova, cinque persone morte per il grande caldo

Cinque persone sono morte tra domenica e lunedì a Genova e provincia per malori che sembra siano legati al grande caldo e all'umidità. Il 118 cataloga i casi come "morti sospette". Ormai da sette giorni in Liguria, e in particolare nel capoluogo, il meteo è "da bollino rosso" e le previsioni dicono che si continuerà così fino a mercoledì 8 agosto. Sabato erano state due le morti riconducibili al caldo a Genova e altre due nell'Imperiese.