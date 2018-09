Genova, cena benefica al quartiere Albaro per gli anziani della zona rossa

Genova riparte (anche) dalle trofie al pesto per sostenere le persone colpite dal crollo del Ponte Morandi. L'associazione genovese Occupy Albaro ha organizzato domenica 16 settembre una serata benefica per raccogliere fondi per gli anziani che vivono a nord della zona rossa del viadotto. Al momento sono stati già donati 34.500 euro, ma la colletta non è ancora finita.