Genova, cade marmo: ferita passante

Una passante è rimasta ferita, poco prima delle 14, da un blocco di marmo caduto da un palazzo nel centro di Genova, a pochi passi dalla Prefettura. La donna, una 50enne, è stata colpita ad una spalla: non è grave ma è stata portata all'ospedale Galliera per accertamenti. I vigili del fuoco stanno esaminando l'edificio per capire i motivi del distacco del blocco di marmo.