Genova, c'è forte vento: slitta il rientro degli sfollati del ponte

Il rientro degli sfollati del ponte Morandi nelle proprie abitazioni slitta a causa del forte vento che sta soffiando su Genova. "Speravamo non piovesse - spiega il presidente del comitato sfollati, Franco Ravera - ma ahimè c'è vento, per cui il via alle operazioni è stato sospeso". E, dopo un incontro con i vigili del fuoco all'ingresso della zona rossa aggiunge che "siamo in stand by, speriamo sia questione di poco".