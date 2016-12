Genova, bimbo di due mesi in coma I genitori: "E' caduto dal divano"

14:56 - Presenta alcuni lividi ed ematomi sul volto il bimbo di due mesi ricoverato in coma farmacologico all'ospedale Gaslini di Genova. Sospettando maltrattamenti in famiglia, i carabinieri hanno aperto un'indagine. I genitori del piccolo, papà 20enne e mamma 18enne, sono stati a lungo sentiti dai militari come persone informate sui fatti e hanno ribadito che il loro bambino "è caduto dal divano". Non risultano indagati.

I due giovani hanno inoltre detto agli inquirenti di aver somministrato al piccolo "un antipiretico".



Nelle prossime ore il pubblico ministero, Marcello Maresca, deciderà se far effettuare una visita medico-legale sul bimbo.