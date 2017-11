Genova, bimbo di 5 anni ricoverato per sospetta meningite

Un bambino di 5 anni, residente a Ventimiglia (Imperia), è ricoverato in condizioni stazionarie all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova "per sospetta meningite". La patologia batterica contratta non appartiene al ceppo del meningococco: si tratta infatti del batterio Haemophilus influenzae che colpisce la fascia di età da zero a 5 anni. i compagni di classe sono stati convocati dalla Asl per la profilassi antibiotica necessaria.