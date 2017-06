Genova, bimba sola in casa cade dalla finestra: è grave

Una bambina di pochi anni versa in gravi condizioni dopo essere caduta dalla finestra, facendo un volo di sei metri, mentre era sola in casa. E' successo a Genova. La piccola ha riportato ferite in più parti del corpo ed è stata trasferita al pronto soccorso dell'ospedale Gaslini in codice rosso. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri. I genitori ecuadoriani, se sarà confermato che la bambina era sola in casa, rischiano una denuncia.