Genova, badante in fin di vita Indagato l'81enne che accudiva

17:11 - Una badante di 56 anni è stata aggredita a martellate nella casa dove accudiva un 81enne, Giuseppe Bacigalupo. A trovarla con il cranio fracassato è stato proprio l'anziano, che ha dato l'allarme e che ora è indagato per tentato omicidio. La donna lotta tra la vita e la morte all'ospedale San Martino di Genova. Nell'appartamento sono intervenuti i medici del 118, la Croce Rossa e i carabinieri, che hanno poi interrogato l'81enne.

Siciliana di origine, la badante, Maria Satera, si era sposata con un ligure ed era rimasta vedova da pochi mesi. Residente a Bargagli (Genova), la 56enne da tempo si era trasferita a Neirone nell'abitazione dell'anziano che accudiva.



Durante l'interrogatorio l'uomo si è difeso: "Forse si è colpita da sola perché era depressa da tempo. Io ero in cucina e non ho sentito nulla. L'ho trovata in sala riversa nel sangue e ho chiamato i soccorsi". "Io e Maria dovevamo sposarci nel giro di qualche mese. Non sono stato certo io a farle del male", ha aggiunto.



"Stavo accendendo il fuoco - ha detto agli inquirenti - mentre lei era nell'altra stanza. L'ho chiamata per chiederle una mano ma non mi ha risposto. Sono andato a vedere e l'ho trovata in una pozza di sangue con un piede di porco vicino a lei. Secondo me si è colpita da sola".



L'anziano ha ribadito che tra lui e la donna c'era una simpatia: "Avevamo deciso di vivere insieme dopo che Maria era rimasta vedova - ha detto -. Quando l'ho vista a terra ho subito chiamato i soccorsi e l'ho fatto più volte". I carabinieri di Chiavari hanno sequestrato il cellulare dell'anziano. Le condizioni della donna, ricoverata in rianimazione al San Martino di Genova, restano gravissime.