Genova, assume mix di droghe e alcol: muore 17enne

Aveva assunto insieme a una amica di 25 anni un cocktail di droghe e alcol rivelatosi fatale. E' morta così una 17enne di Genova. La ragazza è stata ricoverata in ospedale in condizioni disperate. Il decesso della giovane, italiana di origine ecuadoriana, è avvenuto in nottata. Stabili le condizioni dell'altra donna che non è in pericolo di vita. Le due sono state trovate esanimi da un pensionato nel quartiere di Borgoratti.