Genova, allerta massima fino a lunedì Gabrielli: "Sbagliate le previsioni"

Torna la paura a Genova, già in ginocchio per l'alluvione. L'allerta 2, il livello massimo di rischio, è stata prolungata fino alle ore 24 di lunedì per il capoluogo, La Spezia e Savona. Il capo della Protezione civile Franco Gabrielli: "Sbagliate le previsioni ma niente crocifissioni". Giovane soccorritrice in rianimazione dopo un malore. La Liguria chiede lo stato d'emergenza. Arrivato l'esercito, oltre 100 uomini al lavoro.

20:24 Arrivato l'Esercito a Genova: 100 uomini al lavoro

Su disposizione della Prefettura, uomini e mezzi dell'Esercito sono entrati in azione a Genova per il ripristino della viabilità nel quartiere Foce, in via Ivrea e via Diaz. In tutto sono all'incirca 100 uomini. La Forza Armata ha reso disponibile il reggimento genio pontieri di Piacenza, il reggimento di artiglieria da montagna di Fossato ed elicotteri. Provenienti dai reggimenti, altri 200 uomini e 2 unità lavori sono disponibili per fornire ogni concorso necessario di uomini e mezzi.

20:16 Oltre 100 sfollati da edifici a rischio

Sono più di 100 gli sfollati da edifici a rischio sul territorio del Comune di Genova. Il numero maggiore, 20 famiglie, proviene da Rivarolo, un paio di famiglie dalla Foce, due persone da Castelletto, mentre si stanno completando i monitoraggi su una criticità al Giro del Fullo in Valbisagno. E' quanto emerge dopo il punto sull'emergenza fatto nel corso di una riunione al Centro operativo comunale, che si è svolta alla presenza del sindaco Marco Doria, al Matitone di Genova. "Per tutti coloro che si trovassero nella necessità di dover lasciare la propria abitazione - ha detto l'assessore ai servizi sociali Emanuela Fracassi - l'invito è di chiamare immediatamente il numero verde della protezione civile del Comune di Genova componendo il numero 800177797. In questo modo saranno contattati e potranno essere sistemati in un albergo a spese del Comune di Genova". Al momento le persone ospitate in albergo sono 35.

20:15 Toti: "Fondi c'erano, ma pagano i cittadini"

"#AlluvioneGenova a pagare sono sempre i cittadini. E per fortuna che c'erano pure i fondi. #orabasta giustificazioni". Lo scrive su Twitter Giovanni Toti, consigliere politico di FI, a proposito dell'alluvione che ha colpito il capoluogo ligure.

19:34 Scuole chiuse anche lunedì

Resteranno chiuse anche lunedì prossimo le scuole di ogni ordine e grado in tutti i comuni interessati dall'Allerta 2, che dovrebbe scadere alle 24 del giorno 13. Le zone dove, secondo la protezione civile, ci saranno le maggiori criticità sono le province di Spezia, Genova e Savona. E' escluso solo l'Imperiese.

18:44 Bagnasco: riconciliare gente con comunità civile

"Giustizia è riconciliare la gente con la comunità civile e politica, con i responsabili della cosa pubblica perché possano dare prova concreta, immediata e adeguata affinché la disperazione di tanta gente possa trasformarsi in fiducia, speranza ed energia". Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco nella messa a Molassana in ricordo delle vittime dell'alluvione.

17:54 Lupi: "Manutenzione territorio è un dovere"

"Noi abbiamo il dovere di investire molto di più, di spendere quello che serve, per fare la manutenzione straordinaria del territorio". Lo afferma il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Maurizio Lupi intervistato a Brescia da Panorama d'Italia. "Liguria e Calabria - aggiunge il ministro - sono le due priorità".

17:47 Cei stanzia un milione di euro

"La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha stanziato dai fondi dell'otto per mille un milione di euro, quale prima risposta alle necessità della popolazione di Genova, duramente colpita dall'alluvione di questi giorni". Ne informa una nota della Conferenza episcopale italiana, ricordato che "nei quartieri invasi dal fango quest'oggi si è recato il card. Angelo Bagnasco, che ha lasciato i lavori del sinodo per manifestare la presenza operosa della Chiesa a famiglie e responsabili di piccole attività economiche".

17:43 "Mercatini del fango" in zone alluvionate

Sono comparsi già i "mercatini del fango" nelle zone colpite dall'alluvione. Alcuni commercianti, con la complicità di un meteo clemente, hanno esposto scarpe, biancheria per la casa, abiti su tavolacci fuori dai negozi e vendono i prodotti ancora sporchi di fango a basso costo. I "saldi post alluvione" servono, dice uno dei commercianti che ha allestito il suo mercatino "non solo a realizzare qualcosa con merce che non potremmo più vendere ma anche a tenerci su di morale per non cedere allo sconforto dopo questa devastazione".

17:30 Massima allerta idrogeologico fino a domani

Oggi e domani rischio idrogeologico al massimo livello (criticità 'rossa') per la Liguria. Lo indica un nuovo avviso meteo della Protezione civile, che prevede, dal pomeriggio-sera di oggi, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale su Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. I rovesci, di forte intensità, saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

17:11 Corpo forestale monitora corsi d'acqua

Il personale del Corpo forestale dello Stato è impegnato nell'area della provincia di Genova tra i comuni di Tigullio e Val Fontanabuona dove sta prestando particolare attenzione nel monitoraggio dei corsi d'acqua a seguito delle forti precipitazioni notturne. Permane invece l'emergenza nelle aree delle valli di Trebbia e Scrivia dove tuttora opera la maggior parte del personale. Nel capoluogo genovese, i Forestali provenienti dalle province di Genova, Imperia e Savona, con l'ausilio di autobotti e attrezzature idonee, sono impegnati a liberare i locali allagati da acqua e fango. In Val Trebbia, Val Brevenna, Val Fontanabuona e zona Tigullio sono operative 5 pattuglie, mentre in comune di Torriglia, nelle frazioni di Chiappe e Candini, una pattuglia sta collaborando all'evacuazione di circa 30 persone le cui abitazioni sono minacciate da un evento franoso. L'analisi dei modelli meteo previsionali emessi dalla Regione Liguria evidenziano per la giornata di domenica temporali su gran parte della regione con forti piogge fino alla giornata di lunedì; di conseguenza il Corpo forestale dello Stato sta predisponendo possibili rinforzi di personale da impiegare in soccorso della cittadinanza colpita.

17:07 Militari per aiutare la popolazione a Genova

I militari del II Genio Pontieri di Piacenza a Genova per aiutare la popolazione alluvionata. La prima unità è formata da 30 uomini con macchine per la movimentazione della terra.

15:08 Sopralluoghi Regione per valutare danni

Sopralluoghi da parte della regione Liguaria per una prima stima dei danni e delle necessità. Il governatore, Claudio Burlando, con l'assessore Raffaella Paita, è stato a Montoggio e Crocefieschi, il vicepresidente, Claudio Montaldo, a Campoligure e l'assessore Giovanni Boitano in Val Fontanabuona.

14:44 Regione Liguria chiede stato d'emergenza

La Regione Liguria ha chiesto lo stato di emergenza per affrontare i danni provocati dall'alluvione. Lo conferma l'assessore alla Protezione civile, Raffaella Paita.

14:41 Burlando: "200 milioni di danni pubblici"

"La prima stima dei danni pubblici dell'alluvione è di 200 milioni di euro". Lo ha detto il governatore ligure, Claudio Burlando. Venerdì le associazioni di categoria di commercianti e imprese avevano stimato in oltre 100 milioni di euro i danni ai privati.

14:03 Genova, chiuse linee per Milano e Torino

Restano chiuse le linee ferroviarie Genova-Milano e Genova-Torino nel tratto tra Ronco Scrivia e Genova via Bivio Fegino, dove venerdì è uscito dai binari un Frecciabianca. Le piogge che si sono abbattute incessantemente sulla zona durante la notte hanno rallentato le operazioni di recupero del locomotore e delle carrozze. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, al lavoro da ieri, hanno rimosso una delle carrozze e, con l'ausilio di una gru stradale, rimuoveranno il locomotore e l'altra carrozza rimasta.