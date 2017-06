Genova, accoltella la ex e un passante per strada: fermato

Nel tardo pomeriggio una donna è stata aggredita con un coltello dal suo ex compagno per strada nel centro di Genova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che è stato fermato dai poliziotti, ha ferito anche un passante che ha cercato di difendere la donna. L'aggressione è avvenuta nel tunnel pedonale che da piazza Portello porta all'ascensore per Castelletto. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.