Genova, a 13 anni costretto dai bulli a rubare un videogioco

12:36 - A 13 anni costretto a rubare un videogioco dai bulli della scuola. E' accaduto a Genova. Secondo quanto emerso, il ragazzino sarebbe stato convinto a suon di pugni a entrare in un negozio di un centro commerciale per portare via la merce. "Non tornare a mani vuote o te ne diamo delle altre", avrebbero minacciato gli aguzzini.

Bullismo, 13enne costretto a rubare di Alberto Pastanella

La vicenda si chiude con il "ladro in erba" beccato e con l'arrivo della volante: solo a quel punto il ragazzino avrebbe raccontato le angherie subite.



L'ennesimo episodio di bullismo fa ancora più clamore per la giovanissima età dei protagonisti e perché va a seguire altri due fatti analoghi per violenza: la ragazzina di 12 anni picchiata a Sestri da una coetanea mentre le altre guardavano e la notizia del ragazzo di Cuneo denudato e umiliato durante una gita scolastica.