Genova,39enne ucciso:fermato 22enne

E' stato rintracciato e fermato dai carabinieri in un bar di via Gramsci, a Genova, uno dei tre uomini che l'11 novembre aveva ferito a morte il 39enne tunisino Abdulah Mohamed, colpendolo alla carotide con un collo di bottiglia. Si tratta di un senegalese di 22 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'omicidio è stato compiuto in Vico Biscotti, in pieno centro storico.