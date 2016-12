Genova, 27enne con problemi psichici strangola la madre e tenta il suicidio

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ha prima ferito il cane, poi ucciso la madre e quindi ne ha nascosto il corpo sotto il letto. Infine si è auto inferto una coltellata all'addome. Poi ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri dicendo che qualcuno l'aveva ferito.



I militari che sono arrivati sul posto hanno poi accertato che a uccidere la donna era stato lui. Il ragazzo è stato trasferito in stato di fermo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino a Genova.



Footing prima dell'omicidio - Prima del folle gesto, il giovane era andato a correre come faceva tutti i giorni. Appassionato di boxe, si allenava tutti i giorni sul lungomare della cittadina del Levante genovese. E proprio venerdì pomeriggio sarebbe stato visto da un'amica che poi, ai carabinieri, ha detto di aver notato che era "particolarmente sconvolto".



Il ragazzo ha confessato - Luca Gervino ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la madre. Il ragazzo è in stato di arresto per omicidio. Gervino non ha saputo però dare spiegazioni al suo gesto. "L'ho ammazzata io" avrebbe detto ai militari. Il ragazzo, che con tutta probabilità intendeva uccidersi, è stato medicato per le profonde ferite da coltello all'addome e verrà trasferito nel reparto del pronto soccorso dedicato alle persone in stato di arresto.