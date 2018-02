Genova, 16enne uccisa dallʼecstasy: assolto l'amico

Il gup di Genova ha assolto per non aver commesso il fatto Gabriele Rigotti, l'amico che si trovava con Adele De Vincenzi, la 16enne morta per strada a luglio dopo aver assunto una dose di ecstasy. Rigotti era accusato di spaccio e morte come conseguenza di altro reato. Il giudice ha ordinato la trasmissione degli atti al pm perché indaghi eventualmente per omissione di soccorso. Il pubblico ministero aveva chiesto 8 anni e 8 mesi di carcere.