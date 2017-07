Genova, 16enne morta per droga: un altro indagato, forse è il pusher

Gli agenti della squadra mobile hanno perquisito la casa del ragazzo che abita in una frazione di Busalla, ma senza trovare traccia di stupefacente.



Forse Adele si poteva salvare - Intanto emergono nuovi particolari sulla vicenda. Secondo quanto ricostruito, a chiamare i soccorsi sarebbe stato un netturbino che ha visto Adele a terra in via S.Vincenzo e i suoi amici che cercavano di soccorrerla, confusi. Gli inquirenti stanno vagliando i filmati della videosorveglianza della zona per capire se Adele poteva essere salvata se gli amici avessero chiamato subito il 118. La ragazza avrebbe assunto la droga a casa di Rigotti in via Corridoni insieme al fidanzato e ad un'altra amica di 16 anni. Poi sarebbero usciti per proseguire la serata in centro. Arrivati in via San Vincenzo Adele si è sentita male ed è arrivata all'ospedale Galliera in coma profondo, morendo 40 minuti dopo.



Il padre di Adele: "Ora chiediamo silenzio" - Il padre e il fratello di Adele de Vincenzi con un breve comunicato chiedono "rispetto per il proprio dolore e la propria privacy. La notizia è stata data - concludono Paolo e Edoardo De Vincenzi -. Ora chiediamo il silenzio".