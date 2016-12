Genova, 147 famiglie sfollate

20:05 - A Genova 320 persone sono isolate e 147 famiglie risultano sfollate a causa dei danni provocati dal maltempo. Lo ha reso noto il Comune. In località Brigna, sopra Voltri, 158 persone sono isolate, stessa condizione in cui si trovano altre 162 in Valpolcevera, Valbisagno e Prà. Per quanto riguarda gli sfollati, il numero è calcolato dal primo evento alluvionale, quello del 9 ottobre. Dei 147 nuclei, 27 sono ospitati in albergo a spese del municipio.