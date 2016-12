In alcune zone della Liguria sono caduti in 12 ore 200 millimetri di pioggia che vanno "ad impattare su territori già provati e dunque ancora più a rischio". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, esprimendo "preoccupazione" per la sorte della coppia di anziani che risulta dispersa a Carasco. Intanto nelle zone del Tigullio colpite dall'alluvione è in arrivo l'esercito.