G8, nuovo processo per Colucci

00:13 - Il processo d'appello sul G8 per falsa testimonianza all'ex questore di Genova Francesco Colucci è da rifare. Lo ha deciso la Cassazione, annullando con rinvio per nuovo giudizio davanti alla Corte d'appello di Genova la condanna a 2 anni e 8 mesi. Il pg della Cassazione si era espresso in tal senso sottolineando l'assurdità di un processo separato "per i mandanti e i killer" di questo procedimento che andrà però in prescrizione l'11 novembre.