Funerali a Genova, Bagnasco: "Squarciato il cuore della città"

"Il crollo del ponte Morandi sul torrente Polcevera ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova. La ferita è profonda, è fatta innanzitutto dallo sconfinato dolore per coloro che hanno perso la vita e per i dispersi, per i loro familiari, i feriti, i molti sfollati". Lo ha detto il cardinale di Genova, Angelo Bagnasco, durante l'omelia dei funerali per le vittime. "Doveroso fare giustizia - ha aggiunto -, ma questo non cancellerà la tragedia".