00:21 - Chiusa la A10 per un movimento franoso che interessa una parte della collina sovrastante l'autostrada. Attualmente il muro che delimita l'autostrada non presenta alcun cedimento. L'autostrada, tra Voltri e Pegli, è stata chiusa perché la frana esterna all'infrastruttura, potrebbe coinvolgere la carreggiata. Al momento la terra non ha raggiunto la A10. Venerdì sarà compiuto un sopralluogo di tecnici per decidere come intervenire.