Firenze, Santa Maria Novella ridotta a letamaio dagli studenti pisani

12:47 - E' venerdì sera. Un gruppo di studenti, Erasmus e italiani, sono arrivati a Firenze da Pisa per una festa in discoteca. Ma la serata è cominciata molto prima: si inizia a bere già sul treno, si continua a bere in piazza Santa Maria Novella. Presto la piazza è ridotta a un porcile dal gruppo ormai fuori controllo: cocci, vomito, addirittura c'è chi urina sul sagrato della chiesa. A nulla servono i richiami dei passanti o gli abbaglianti della Fratellanza militare. Tre ragazzi non riusciranno neanche a raggiungere la discoteca per sottoporsi, a causa dell'abuso di alcol, alle cure dei sanitari. Verso mezzanotte e mezza gli agenti di polizia riescono ad intervenire: lo stato della piazza è tale che viene interrotto il passaggio ai pedoni fino all'arrivo dei mezzi di pulizia delle strade.