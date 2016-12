Finita allerta maltempo a Genova

Durante la notte, su tutta la Liguria, il meteo ha dato una tregua con piovaschi sparsi che non hanno creato criticità. Le istituzioni confermano la fine dell'allerta. Intanto sono vane, al momento, le ricerche del disperso, a causa del maltempo, a Serra Riccò. Luciano Ballestrero, 67 anni, era uscito da casa per andare a mettere in sicurezza la propria auto parcheggiata vicino al greto di un torrente: la piena del corso d'acqua ha travolto il mezzo.