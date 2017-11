Esuberi Ilva, lavoratori Genova occupano stabilimento

L'assemblea dei lavoratori dell'Ilva di Genova ha deciso l'occupazione della fabbrica in attesa che il governo convochi i sindacati per trattare la questione esuberi decisi dal gruppo industriale. Previsti cortei per le vie cittadine. La protesta andrà avanti almeno fino a mercoledì in vista dell'esito dell'incontro con le istituzioni e il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda.