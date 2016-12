15 novembre 2014 Emergenza in Liguria, frana travolge una casa a Voltri: tutti in salvo Vie chiuse per il fango e i detriti nel ponente di Genova Tweet google 0 Invia ad un amico

14:37 - Polizia al lavoro nell'area dove si è verificato il parziale crollo di una casa, nel ponente di Genova, in via delle Fabbriche, a Voltri. A determinare il parziale crollo è stata una frana, caduta dietro alla palazzina, che poi si è riversata in strada. Via delle Fabbriche è stata chiusa per il fango e i detriti.