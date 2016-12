Dopo la prigionia, Pollicardo e Calcagno tornano a casa accolti da parenti e amici

Accolto da una piccola folla di amici, parenti e vicini di casa, Gino Pollicardo nella tarda serata di domenica è tornato a casa, nel borgo di Monterosso, alle Cinque Terre, dopo sette mesi di prigionia in Libia. Il tecnico, proveniente in auto da Roma, era accompagnato dalla famiglia, che all'alba lo ha accolto all'aeroporto di Ciampino. "Penso ai miei due colleghi che non ci sono più", ha detto prima di entrare in casa.