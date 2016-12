8 aprile 2015 Diaz, Orfini: "Vergognoso che De Gennaro sia presidente di Finmeccanica" Il presidente del Pd scrive su Twitter in riferimento alla sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti del G8 di Genova del 2001. Botta e risposta tra il premier Renzi e l'attivista no global Casarini Tweet google 0 Invia ad un amico

15:59 - "Lo dissi quando fu nominato e lo ripeto oggi dopo la sentenza. Trovo vergognoso che Giovanni De Gennaro sia presidente di Finmeccanica". Lo scrive il presidente del Pd Matteo Orfini su Twitter in riferimento alla sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti del G8 di Genova del 2001. De Gennaro era il numero uno della polizia all'epoca della riunione dei capi di governo in Liguria.

Sul caso Diaz c'è stato anche un botta e risposta su Twitter tra Matteo Renzi e Luca Casarini. "Quello che dobbiamo dire lo dobbiamo dire in Parlamento con il reato di tortura. Questa è la risposta di chi rappresenta un Paese", ha scritto il premier dopo le critiche rivoltegli dall'attivista no global sul silenzio per la condanna dell'Italia per le torture alla scuola genovese.