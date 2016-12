Crollo Savona, morti salgono a due

E' salito a due morti il bilancio delle vittime del crollo della palazzina ad Arnasco, nel Savonese: uno dei due feriti recuperati dai vigili del fuoco, un anziano, non ce l'ha fatta ed è morto prima di arrivare in ospedale. Sotto le macerie dovrebbero esserci ancora 3 o 4 persone: si tratterebbe di extracomunitari che abitavano in uno dei due appartamenti della palazzina.