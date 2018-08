Crollo ponte, traffico in tilt a Genova per il primo rientro dalle ferie

Gravi disagi sulle strade di Genova, in particolare sul nodo di Sestri Ponente, per il primo lunedì dal rientro dalle ferie dopo il crollo del ponte Morandi . Problemi anche a Bolzaneto in uscita dal casello autostradale e sulla viabilità cittadina. Criticità a Borzoli, unico sbocco per la Valpolcevera da ponente. In autostrada si registrano rallentamenti tra la A12 e la A7, e ai due caselli di Genova Aeroporto e di Bolzaneto.

Aspi: "Pubblicato online il testo della convenzione" - "Per rispondere alle polemiche e alle strumentalizzazioni che dominano il dibattito pubblico sul tema", Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile a tutti i cittadini - attraverso il proprio sito web www.autostrade.it - il testo della convenzione in essere con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora Anas) "approvata unitamente agli allegati dalla legge n. 101 del 2008, nonché i successivi Atti aggiuntivi e relativi Allegati". A comunicarlo è la stessa società. In questo modo Aspi "rende noti tutti gli elementi che regolano la concessione, compreso il cosiddetto Piano Finanziario (allegato E) redatto ai sensi delle delibere Cipe. La gran parte di questi documenti era stata già pubblicata sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 2 febbraio 2018, mentre la totalità dei documenti stessi era stata già resa disponibile nella scorsa legislatura (maggio 2017) ai membri della commissione Lavori Pubblici del Senato per consultazione". Per Autostrade per l'Italia "è importante sottolineare che nessuna norma interna o prassi internazionale prevede la pubblicazione di tali documenti relativi alle concessioni autostradali. Ciò anche per assicurare parità di condizioni sul mercato tra i vari operatori del settore, anche per il caso di nuove procedure di affidamento".



Ministro Toninelli in commissione alle 15 - Alle 15, presso l'Aula della commissione Ambiente di Montecitorio, si terrà l'audizione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, sul crollo del ponte Morandi di Genova del 14 agosto 2018, davanti alle commissioni riunite VIII della Camera e VIII del Senato. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare.



Procuratore di Genova: nessun contrasto con l'amministrazione - Intanto proseguono le indagini della Procura di Genova sul crollo del ponte Morandi. In merito ai rapporti con l'amministrazione, che vuole al più presto la demolizione delle parti non crollate del viadotto, il procuratore capo Francesco Cozzi ha spiegato, ai microfoni di Mediaset, che "non c'è alcun contrasto sulle attività che verranno svolte e anche rapidamente". E ha ribadito: "C'è piena collaborazione".