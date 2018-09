Crollo ponte, Toti: "Si affiancheranno due commissari"

"In 10 giorni il commissario alla ricostruzione""Immagino che in serata il decreto per Genova sarà sostanzialmente limato e verrà pubblicato nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale", ha aggiunto il commissario all'emergenza Giovanni Toti al termine del vertice con il premier Conte. Quindi "credo - ha precisato - che nel giro di una decina di giorni, verosimilmente per la prossima settimana, avremo il commissario alla ricostruzione. Ma è una mia previsione. Potrebbe volerci un giorno in più o un giorno in meno".



"Ad oggi si sa che verrà nominato un commissario straordinario che avrà i più ampi poteri anche in deroga alla normativa vigente per scegliere e proporre al governo e agli enti locali la via più breve per la ricostruzione del ponte", ha affermato il governatore.



"Il passo che abbiamo fatto è di condividere un decreto che divide le competenze tra enti locali e governo centrale. C'era un decreto che ci piaceva poco, allargava i poteri di un commissario alla ricostruzione anche in aree che ritenevamo competenza degli enti locali", ha concluso.