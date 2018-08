Crollo ponte, Toti: "Preoccupazione per allerta maltempo a Genova"

"Saranno 24 ore di vento e pioggia forte. E' il primo temporale che affrontiamo da quando abbiamo avuto questa disgrazia. Un po' di attenzione ci vuole". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in merito all'allerta gialla diramata dalla protezione civile per l'ondata di maltempo in arrivo su Genova. Le autorità hanno annunciato che tutti i presenti nell'alveo del fiume Polcevera saranno sfollati.