Crollo ponte, Toti: "Dal governo arrivano solo no e Genova affonda"

La ricostruzione "in tempi rapidi" del ponte Morandi di Genova "è l'unico obiettivo importante, il resto è solo gazzarra inconcludente". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, parlando del crollo del viadotto in cui hanno perso la vita 43 persone e lamentando una serie di "no" da parte del governo che stanno facendo "affondare" Genova. "Toninelli mi insegue con i suoi tweet, si vede che non c'è la moglie a casa", ha aggiunto.