Crollo ponte, Santoro si dimette dalla commissione ispettiva del ministero

L'ingegner Bruno Santoro si è dimesso dalla Commissione ispettiva del ministero dei Trasporti che opera per individuare le cause del crollo del ponte Morandi. A comunicarlo è lo stesso dicastero ricordando che il professionista "non ebbe competenza alcuna sul progetto di manutenzione straordinaria presentato da Autostrade" per il viadotto genovese. Santoro figura tra gli indagati per disastro colposo, omicidio colposo plurimo e omicidio stradale.